Тамбовчанин осужден за издевательства над приемной дочкой

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-20T18:20:17+03:00

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Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области собрали достаточные доказательства для вынесения приговора 46-летнему мужчине. Его признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствие и суд установили, что на протяжении 8 месяцев осуждённый и его супруга воспитывали двух приемных сестер 7 и 8 лет. При этом мужчина не раз бил одну из девочек. Синяки на лице ребенка заметили педагог и психолог в школе. Они выяснили, откуда взялись гематомы, и немедленно обратились в органы опеки и попечительства.

На следующий день дети были изъяты у опекунов. Сейчас их воспитанием занимается другая семья.

Мужчина категорически отрицал факты жестокого обращения с приемным ребенком. Однако следствие собрало достаточно доказательств его вины.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 15 % заработка, с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 3 года, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU