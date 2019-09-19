2019-09-19T17:03:49+03:00
Общество

Тамбовчанин два месяца не мог добиться расчета

Сельскохозяйственному кооперативу грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей
Магдалина Кочнева
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Бывший работник сельскохозяйственного производственного кооператива обратился в прокуратуру Мичуринского района по вопросу непроведения окончательного расчета при увольнении.

Мужчина более трех лет работал председателем сельскохозяйственного производственного кооператива. Действие трудового договора с ним было прекращено с 5 июля текущего года. Однако, работодатель в день увольнения все причитающиеся работнику суммы так и не выплатил.

Не было этого сделано и после предъявления уволенным требования о расчете, а также на день прокурорской проверки(18 сентября 2019 года), что грубо нарушает нормы трудового законодательства и трудовые права заявителя.

- По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица - сельскохозяйственного производственного кооператива, дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в государственную инспекцию труда области. - сообщает региональная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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