2019-09-19T16:01:48+03:00
Общество

На ограждение аэропорта «Тамбов» потратят 20 миллионов рублей

Новый забор возведут за счет средств областного бюджета
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сейчас забор вокруг аэропорта выглядит такСейчас забор вокруг аэропорта выглядит так
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20 миллионов рублей намерено потратить областное учреждение аэропорт «Тамбов» на монтаж нового ограждения своей территории. Соответствующий тендер размещен на официальном сайте госзакупок.

По данным разработчика проекта, нынешнее периметровое ограждение аэропорта «Тамбов» физически изношено, морально устарело, а его общее техническое состояние является неудовлетворительным. При этом, по его заключению, ремонтные работы в этом случае не эффективны, поэтому рекомендуется полный демонтаж и строительство нового ограждения. Как следует из документации закупки, контракт финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области. Высота ограждения составит от 2 до 2,3 метров, столбы для него должны размещаться каждые три метра, материал самого ограждения – сетка. Кроме того, поверх основного забора установят еще и специальные противоперелазные конструкции, а также барьер безопасности – три ряда колючей проволоки.

- Сроки выполнения работ по настоящему контракту: с момента его заключения по 30 ноября 2019 года, - говорится в документах закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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