На Тамбовщине в огне погибла 81-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-19T15:10:50+03:00

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В Тамбовской области в пожаре погибла пожилая женщина. Как сообщает СУ СКР по Тамбовской области, возгорание зафиксировали вечером 18 сентября в частном доме села Новосеславино Первомайского района.

- В результате возгорания дом полностью уничтожен огнем, 81-летняя хозяйка жилища погибла, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Предварительно, причиной трагедии явилась неисправность электропроводки. Точная причина произошедшего будет установлена следователями Мичуринского МСО СУ СК России по Тамбовской области в рамках организованной процессуальной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU