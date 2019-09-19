В Тамбове в шаурму заворачивали мясо, не прошедшее экспертизу

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-19T15:31:01+03:00

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Прокуратура Советского района проверила соблюдение законов при реализации мясной продукции. Рейд выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства.

В мясной лавке продавалось 35 кг свинины без надлежащих документов от экспертов. В двух павильонах, торгующих шаурмой, беляшами, самсой и чебуреками также не было документов на мясо, которое использовали для приготовления блюд. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Кроме того, выявлены нарушения продавцами, торгующими мясом, требований санитарно-эпидемиологического законодательства. У одного из них не было медкнижки, у второго медицинский допуск к работе был просрочен. Само мясо хранилось с нарушением требований, колоду, на которой его рубили, обрабатывали неправильно.

В отношении каждого из предпринимателей возбуждено дело об административном правонарушении.

- Материалы об административных правонарушениях для рассмотрения направлены в управление Роспотребнадзора по Тамбовской области, - рассказали в прокуратуре по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU