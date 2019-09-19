2019-09-19T14:33:38+03:00
Происшествия

Тамбовчанка пыталась купить права за 18000

20-летняя женщина стала жертвой мошенницы
Магдалина Кочнева
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После получения денег мошенница перестала выходить на связьПосле получения денег мошенница перестала выходить на связь
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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову задержали 34-летнюю тамбовчанку, которая подозревается в мошеннических действиях. Женщина, обещавшая оказать помощь в получении водительских прав, получила от 20-летней тамбовчанки 18000 рублей. Пострадавшая перевела деньги через приложение мобильного банка, после чего «помощница» перестала выходить на связь и заблокировала все номера.

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской федерации «Мошенничество». - рассказали в региональном УМВД. - Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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