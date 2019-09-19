Тамбовчанка пыталась купить права за 18000
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову задержали 34-летнюю тамбовчанку, которая подозревается в мошеннических действиях. Женщина, обещавшая оказать помощь в получении водительских прав, получила от 20-летней тамбовчанки 18000 рублей. Пострадавшая перевела деньги через приложение мобильного банка, после чего «помощница» перестала выходить на связь и заблокировала все номера.
Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской федерации «Мошенничество». - рассказали в региональном УМВД. - Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU