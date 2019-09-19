2019-09-19T14:00:56+03:00
Происшествия

18-летний тамбовчанин обманом отнял у школьника смартфон

Парня обвиняют в мошенничестве
Марина Поповцева
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К тамбовским полицейским обратились родители школьника. Выяснилось, что к 14-летнему подростку подошел неизвестный и попросил его сотовый, чтобы позвонить. Юноша без сомнений отдал телефон. Злоумышленник отошел якобы для звонка и скрылся.

Полицейским удалось задержать 18-летнего парня. Тот признался, что отнял смартфон обманом, чтобы пользоваться им самому. Гаджет ему пришлось вернуть.

- Установлено, что ранее 18-летний тамбовчанин уже имел проблемы с законом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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