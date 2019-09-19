В Тамбове двое иностранцев пытались продать крупную партию героина

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-19T13:29:12+03:00

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16 сентября на улице Дружбы в Тамбове оперативники Управления наркоконтроля остановили автомобиль «Хендай Солярис» с номерами московского региона. У сыщиков имелась оперативная информация, что в этом автомобиле передвигаются наркокурьеры. В салоне машины находилось двое иностранных граждан из ближнего зарубежья. В ходе досмотра в их одежде полицейские нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был героин общим весом 348 граммов.

Доставленные в полицию иностранцы признались, что они закупили через Интернет партию наркотиков в Москве и привезли на Тамбовщину для распространения.

- В отношении граждан ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». - сообщает региональное УМВД. - Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По решению суда на период расследования уголовного дела наркокурьеры арестованы и помещены в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU