2019-09-19T13:29:12+03:00
Происшествия

В Тамбове двое иностранцев пытались продать крупную партию героина

Мужчинам грозит до 20 лет колонии
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Общий вес наркотиков составил 348 граммОбщий вес наркотиков составил 348 грамм
Изменить размер текста:

16 сентября на улице Дружбы в Тамбове оперативники Управления наркоконтроля остановили автомобиль «Хендай Солярис» с номерами московского региона. У сыщиков имелась оперативная информация, что в этом автомобиле передвигаются наркокурьеры. В салоне машины находилось двое иностранных граждан из ближнего зарубежья. В ходе досмотра в их одежде полицейские нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был героин общим весом 348 граммов.

Доставленные в полицию иностранцы признались, что они закупили через Интернет партию наркотиков в Москве и привезли на Тамбовщину для распространения.

- В отношении граждан ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». - сообщает региональное УМВД. - Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По решению суда на период расследования уголовного дела наркокурьеры арестованы и помещены в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24