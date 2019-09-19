2019-09-19T13:00:01+03:00
Общество

Тамбовские педагоги участвуют во всероссийском конкурсе

Пятеро участников оказались среди лучших работников допобразования
Марина Поповцева
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Завершился первый тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. В конкурсе «Сердце отдаю детям» приняли участие сотни лучших работников сферы со всей страны. В число победителей вошли 5 педагогов из Тамбовской области.

Среди лучших работник Дома детского творчества Мучкапского района Сергей Мартынов, педагог дополнительного образования областного Центра развития творчества детей и юношества Елена Никитина, сотрудник Станции юных натуралистов Мичуринска Наталия Милованова.

Также в следующий этап прошли старший тренер-преподаватель областной детско-юношеской спортивной школы Ляна Кольцова и сотрудница ЦДО «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» Екатерина Преображенская.

Следующий этап – подготовка видеобращения. Также педагогам предстоит выполнить онлайн-задание. Жюри изучит материалы до 1 октября.

- Вместе с тамбовскими педагогами свое профессиональное мастерство будут доказывать 173 конкурсанта со всей России, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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