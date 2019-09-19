Тамбовские педагоги участвуют во всероссийском конкурсе
Завершился первый тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. В конкурсе «Сердце отдаю детям» приняли участие сотни лучших работников сферы со всей страны. В число победителей вошли 5 педагогов из Тамбовской области.
Среди лучших работник Дома детского творчества Мучкапского района Сергей Мартынов, педагог дополнительного образования областного Центра развития творчества детей и юношества Елена Никитина, сотрудник Станции юных натуралистов Мичуринска Наталия Милованова.
Также в следующий этап прошли старший тренер-преподаватель областной детско-юношеской спортивной школы Ляна Кольцова и сотрудница ЦДО «Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» Екатерина Преображенская.
Следующий этап – подготовка видеобращения. Также педагогам предстоит выполнить онлайн-задание. Жюри изучит материалы до 1 октября.
- Вместе с тамбовскими педагогами свое профессиональное мастерство будут доказывать 173 конкурсанта со всей России, - рассказали в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU