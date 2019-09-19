В Рассказове состоится фестиваль народных ремесел

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-19T12:30:34+03:00

«Рассказовская мозаика» соберет посетителей во второй раз

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21 сентября в Рассказове состоится II открытый фестиваль народных ремесел «Рассказовская мозаика». В программе праздника выступления артистов, дегустация блюд из пшена, дефиле вязаных и трикотажных изделий.

Для детей и взрослых будут организованы разнообразные соревнования и конкурсы. Гости научатся вязать на вилке, увидят выставку картин и частушечный батл, поучаствуют в книжном пикнике и розыгрыше призов.

Кульминация праздника - выставка-продажа изделий народных умельцев. Начало фестиваля в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU