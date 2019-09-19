В Рассказове состоится фестиваль народных ремесел
«Рассказовская мозаика» соберет посетителей во второй раз
Изменить размер текста:
21 сентября в Рассказове состоится II открытый фестиваль народных ремесел «Рассказовская мозаика». В программе праздника выступления артистов, дегустация блюд из пшена, дефиле вязаных и трикотажных изделий.
Для детей и взрослых будут организованы разнообразные соревнования и конкурсы. Гости научатся вязать на вилке, увидят выставку картин и частушечный батл, поучаствуют в книжном пикнике и розыгрыше призов.
Кульминация праздника - выставка-продажа изделий народных умельцев. Начало фестиваля в 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU