Житель Тамбовской области обнес магазин
В селе Сухотинка Знаменского района неизвестный выставил стекло в продуктовом магазине, проник внутрь и утащил алкоголь и продукты. Результаты этого «набега» утром обнаружила продавщица. Она обратилась в полицию.
На месте преступления были обнаружены следы ног и отпечатки пальцев. Подозреваемого нашли и задержали по «горячим» следам. Им оказался 19-летний местный житель.
Во время обыска дома у парня обнаружена часть похищенного продукции, сам он признался в краже и обязался возместить причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело.
- Молодому человеку грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU