2019-09-19T12:01:48+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области обнес магазин

Добычей злоумышленника стали выпивка и закуска
Марина Поповцева
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В селе Сухотинка Знаменского района неизвестный выставил стекло в продуктовом магазине, проник внутрь и утащил алкоголь и продукты. Результаты этого «набега» утром обнаружила продавщица. Она обратилась в полицию.

На месте преступления были обнаружены следы ног и отпечатки пальцев. Подозреваемого нашли и задержали по «горячим» следам. Им оказался 19-летний местный житель.

Во время обыска дома у парня обнаружена часть похищенного продукции, сам он признался в краже и обязался возместить причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело.

- Молодому человеку грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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