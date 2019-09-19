2019-09-19T10:29:57+03:00
Происшествия

В Тамбове в аварии пострадала женщина

Иномарка протаранила «Ладу Калину» на перекрестке
Марина Поповцева
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После столкновения женщина оказалась в больницеПосле столкновения женщина оказалась в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове на перекрестке 24-летний водитель автомобиля «Nissan Almera» столкнулся с автомобилем «Lada Kalina». В ДТП пострадала 36-летняя пассажирка «Калины».

- Она получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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