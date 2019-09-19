Тамбовское предприятие задолжало по налогам 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-19T11:01:56+03:00

Чтобы вернуть долг, пристав арестовал имущество и счет компании

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Котовское предприятие задолжало по налогам 40 млн рублей. В добровольном порядке возвращать эту сумму фирма не стала.

Исполнительное производство о взыскании с нее долга находилось в Котовском городском отделе судебных приставов УФССП России по Тамбовской области. Судебным приставам пришлось наложить арест на транспорт компании и ее банковский счет.

- В результате принятых мер судебным приставом-исполнителем, директор предприятия-должника через 10 дней оплатил задолженность в полном объеме, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU