В котовской школе № 3 ведется ремонт
В одном из корпусов средней школы № 3 продолжаются работы по усилению перекрытий здания. В связи с этим ребята еще месяц не смогут посещать школьную столовую, им придется удовлетвориться питанием из буфета.
Ремонт потребовался из-за того, что в здании, построенном 42 года назад, в восстановлении нуждались два участка перекрытий. Средства на работы – почти 2 млн рублей - выделили из областного бюджета.
- Необходимость в ремонте возникла давно, что подтверждалось материалами экспертизы, - сообщили в администрации города Котовска.
Фото администрации города Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU