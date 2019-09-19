2019-09-19T09:02:03+03:00
Общество

В котовской школе № 3 ведется ремонт

Рабочие усиливают перекрытия здания
Марина Поповцева
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Вернуться к нормальному питанию ребята смогут через месяцВернуться к нормальному питанию ребята смогут через месяц
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В одном из корпусов средней школы № 3 продолжаются работы по усилению перекрытий здания. В связи с этим ребята еще месяц не смогут посещать школьную столовую, им придется удовлетвориться питанием из буфета.

Ремонт потребовался из-за того, что в здании, построенном 42 года назад, в восстановлении нуждались два участка перекрытий. Средства на работы – почти 2 млн рублей - выделили из областного бюджета.

- Необходимость в ремонте возникла давно, что подтверждалось материалами экспертизы, - сообщили в администрации города Котовска.

Фото администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU

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