2019-09-19T10:01:56+03:00
Звезды

В Мичуринский драматический театр пришли молодые артисты

Труппу пополнили новые кадры из Екатеринбурга и Владивостока
Марина Поповцева
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В коллективе театра большие переменыВ коллективе театра большие переменыФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В сентябре штат Мичуринского драматического театра пополнился молодыми артистами из Екатеринбурга и Владивостока.

Александра Мартинс, Вадим Ахметов и Гоарик Арутюнян уже работают над премьерой, которую театр готовит к Открытию театрального сезона. Скоро артисты будут введены в уже идущие спектакли.

- Большой потерей для труппы стал уход из театра после многолетней творческой деятельности заслуженного артиста РФ Якова Волговского. О своем непростом решении Яков Борисович заявил на собрании коллектива после отпуска, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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