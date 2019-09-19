В Мичуринский драматический театр пришли молодые артисты

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-19T10:01:56+03:00

Труппу пополнили новые кадры из Екатеринбурга и Владивостока

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В сентябре штат Мичуринского драматического театра пополнился молодыми артистами из Екатеринбурга и Владивостока.

Александра Мартинс, Вадим Ахметов и Гоарик Арутюнян уже работают над премьерой, которую театр готовит к Открытию театрального сезона. Скоро артисты будут введены в уже идущие спектакли.

- Большой потерей для труппы стал уход из театра после многолетней творческой деятельности заслуженного артиста РФ Якова Волговского. О своем непростом решении Яков Борисович заявил на собрании коллектива после отпуска, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU