Житель Тамбовской области остался без денег, документов и телефона
Мичуринским полицейским поступило сообщение о краже. 43-летний мужчина отдыхал в кафе, выпил и потерял бдительность. В это время неизвестный выкрал у него сумку с деньгами, документами и телефоном.
Обнаружив пропажу, мужчина попытался самостоятельно найти украденное, но не преуспел. Пришлось идти в полицию. Полицейские изъяли запись с видеокамеры. Она помогла определить время кражи и составить описание злоумышленника. Тот, как оказалось, отдыхал в этом же заведении.
42-летний мужчина сознался в краже. Украденные деньги он потратить не успел, поэтому все похищенное вернул полицейским.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU