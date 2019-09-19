Житель Тамбовской области остался без денег, документов и телефона

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-19T09:30:57+03:00

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Мичуринским полицейским поступило сообщение о краже. 43-летний мужчина отдыхал в кафе, выпил и потерял бдительность. В это время неизвестный выкрал у него сумку с деньгами, документами и телефоном.

Обнаружив пропажу, мужчина попытался самостоятельно найти украденное, но не преуспел. Пришлось идти в полицию. Полицейские изъяли запись с видеокамеры. Она помогла определить время кражи и составить описание злоумышленника. Тот, как оказалось, отдыхал в этом же заведении.

42-летний мужчина сознался в краже. Украденные деньги он потратить не успел, поэтому все похищенное вернул полицейским.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU