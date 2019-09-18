Житель Тамбовской области до смерти избил гражданскую супругу

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-18T17:59:50+03:00

Мужчина отправится за решетку на 10 лет

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Рассказовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области собрал достаточные доказательства для вынесения приговора 47-летнему ранее судимому мужчине. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что как-то вечером осуждённый начал поиски гражданской жены. Та ушла за очередной бутылкой и долго не возвращалась. Мужчина тщетно разыскивал ее у соседей и родственников, потом ни с чем вернулся домой.

Ночью, мужчина вышел покурить и увидел, что супруга возвращается домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разозлившись, он начал избивать сожительницу руками и деревянным подлокотником от дивана. 64-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.

Кстати, этот случай рукоприкладства был у мужчины не первым. Он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за избиение сожительницы.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU