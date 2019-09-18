Тамбовчанка лишилась 19 тысяч рублей по вине мошенника

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-18T17:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовским полицейским поступило сообщение от 56-летней женщины. Она рассказала, что ей на сотовый позвонили якобы из службы безопасности банка. Мужчина сообщил о несанкционированном списании денег с её банковской карты. Потерю средств можно было предотвратить только переведя деньги на безопасные счета.

Женщина знала о таких видах мошенничества, однако поверила мошеннику и перевела 19000 рублей на счет злоумышленника. Когда тамбовчанка поняла, чтоб была обманута, она обратилась в полицию. Полицейские установили, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве.

- В настоящее время ведутся все необходимые мероприятия по розыску мошенника и возврату денег потерпевшей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU