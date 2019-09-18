2019-09-18T13:29:34+03:00
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу ювелирного изделия в Уварово

Злоумышленницей оказалась 46-летняя уборщица магазина
Магдалина Кочнева
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17 сентября в дежурную часть полиции МОМВД «Уваровский» обратилась 29-летняя тамбовчанка. По словам потерпевшей, у неё украли ювелирное изделие в одном из магазинов города, где она работает. Женщина оставила без присмотра рядом с личными вещами золотой браслет, который и похитила злоумышленница. Полицейские выехали на полученный сигнал, опросили персонал магазина. Была изъята запись с камеры видеонаблюдения и осмотрено место кражи.

В ходе розыска злоумышленницу задержали. Ей оказалась уборщица данной торговой точки, у которой ранее имелись проблемы с законом. Женщину доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания и вернула потерпевшей золотой браслет.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». - рассказали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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