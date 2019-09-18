2019-09-18T10:30:27+03:00
Происшествия

Учителя из Тамбовской области будут судить за «палочные» методы обучения

Женщина била нерадивого ученика по голове учебником
Марина Поповцева
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Рассказовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела 52-летнего педагога. Бывшая учительница английского языка одной из школ района обвиняется в жестоком обращении с учениками.

По версии следствия, на своем уроке в пятом классе учитель осталась недовольна уровнем знаний 11-летнего школьника. В наказание она схватила его рукой за затылок и ударила головой о парту, а потом дополнила «обучение» несколькими ударами учебником по голове. В результате ребенку были причинены моральные страдания и физическая боль.

За палочные методы воспитания педагог уволена из школы. Однако свою вину женщина не признает.

- Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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