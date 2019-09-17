2019-09-17T15:15:08+03:00
Общество

Старую Тулиновскую дорогу отремонтируют в следующем году

На ремонт потратят почти 40 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ремонт старой Тулиновской дороги, которого вот уже несколько лет добиваются дачники расположенных вдоль нее садоводческих товариществ, начнется в ближайшее время.

По данным администрации Тамбовского района, сейчас проведен аукцион по выбору подрядчика, который займется проведением работ. Они предусматривают два этапа.

В 2019 году предусмотрено выполнение первого этапа ремонта автодороги на сумму 3,4 миллиона рублей со сроком исполнения работ со дня подписания контракта до 1 ноября 2019 года. В 2020 году ремонт завершат. На второй этап работ потратят 35,8 миллиона рублей. Работы стартуют 15 апреля и завершатся к 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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