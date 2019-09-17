У тамбовчанина изъяли 9 граммов марихуаны
Виновный понесет уголовное наказание
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Сотрудники областного Управления наркоконтроля задержали молодого человека, у которого при себе обнаружили и изъяли 9 граммов марихуаны. Подозреваемый дал признательные показания, рассказав, что нарвал растение на окраине города.
- Наркотики изъяты, продолжается расследование на предмет причастности подозреваемого к распространению и сбыту наркотических средств другим лицам, - сообщают в УМВД по Тамбовской области. Виновный понесет уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU