У тамбовчанина изъяли 9 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-17T14:32:32+03:00

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Сотрудники областного Управления наркоконтроля задержали молодого человека, у которого при себе обнаружили и изъяли 9 граммов марихуаны. Подозреваемый дал признательные показания, рассказав, что нарвал растение на окраине города.

- Наркотики изъяты, продолжается расследование на предмет причастности подозреваемого к распространению и сбыту наркотических средств другим лицам, - сообщают в УМВД по Тамбовской области. Виновный понесет уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU