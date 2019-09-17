2019-09-17T14:03:38+03:00
Общество

В Тамбовской области благоустраивают муниципалитеты

Финансирование освоено на 67,4 %
Марина Поповцева
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Оригинальные и удобные лавочки появились во дворе ИнжавиноОригинальные и удобные лавочки появились во дворе ИнжавиноФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Инжавино в рамках программы благоустройства дворов 12б и 14 местные жители украсили территорию оригинальными лавочками. В этом дворе планировалось заасфальтировать территорию, на что и было выделено более 1,1 млн рублей. Жители дополнили убранство цветниками и лавочками, купленными за свой счет.

Кроме того, в Инжавино продолжается и обустройство сквера «Дружба» в центре. Эта территория долгое время не благоустраивалась. Работы начались только в 2018 году – были организованы пешеходные дорожки, выложенные тротуарной плиткой, посажено 30 туй и столько же лип. Общая стоимость проведенных работ составляет 841,5 тысячи рублей.

В целом в 2019 году в Тамбовской области на формирование комфортной городской среды будет направлено около 315,5 млн рублей.

- В 2019 году по программе новый облик получат 205 дворовых и 119 общественных территорий в 92 муниципалитетах региона. Сумма освоенных средств по выполненным работам составляет 212,5 миллиона рублей или 67,4 % от средств, предусмотренных на реализацию программы, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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