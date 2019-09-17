В Тамбовской области иномарка спровоцировала тройное ДТП

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-17T13:01:09+03:00

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На 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Никифоровском районе 66-летний водитель автомобиля «GRЕАТ WАLL» врезался в «Opel Astra», который остановился перед пешеходным переходом. «Опель», в свою очередь, по инерции проехал вперед и наехал на стоящий спереди автомобиль «ВАЗ-21140».

- В результате ДТП водитель автомобиля «GRЕАТ WАLL» и его пассажир, мужчина 1984 года рождения, получили телесные повреждения, при этом пассажир для оказания медицинской помощи был доставлен в Мичуринскую центральную районную больницу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU