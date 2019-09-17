2019-09-17T13:01:09+03:00
Происшествия

В Тамбовской области иномарка спровоцировала тройное ДТП

В аварии пострадали водитель и пассажир внедорожника
Марина Поповцева
Поделиться:
Три легковушки столкнулись на пешеходном переходеТри легковушки столкнулись на пешеходном переходеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

На 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Никифоровском районе 66-летний водитель автомобиля «GRЕАТ WАLL» врезался в «Opel Astra», который остановился перед пешеходным переходом. «Опель», в свою очередь, по инерции проехал вперед и наехал на стоящий спереди автомобиль «ВАЗ-21140».

- В результате ДТП водитель автомобиля «GRЕАТ WАLL» и его пассажир, мужчина 1984 года рождения, получили телесные повреждения, при этом пассажир для оказания медицинской помощи был доставлен в Мичуринскую центральную районную больницу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три руководителя городских комитетов побывали на «ковре» у нового мэра Тамбова
Предприятие-банкрот подозревают в нарушении трудовых прав работников
Рабочий сахарного завода получил серьезные ожоги
В Тамбове отремонтируют почти сто домов
Житель Тамбовской области попался на краже из магазина
В Котовске на аллее «Бессмертный полк» появились 700 фотографий героев войны
Старую Тулиновскую дорогу отремонтируют в следующем году
У тамбовчанина изъяли 9 граммов марихуаны
В Тамбовской области благоустраивают муниципалитеты
В Тамбовской области срываются сроки строительства детского сада, за который подрядчик авансом получил 25 миллионов рублей
В Тамбове загорелся ТРЦ «Рио»
Тамбовчанам могут добавить еще один час «тишины»
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
В Тамбове в тройном ДТП пострадала 61-летняя женщина
В Тамбове при пожаре погибла 79-летняя женщина
В Мичуринске создадут «добрую» карту города
В Тамбовской области в пожаре пострадал мужчина
Житель Тамбовской области до смерти избил собутыльника
Тамбовские врачи осваивают высокоэффективные методики лечения онкологии
В администрации Тамбова остаются Дмитрий Самородин и Антонина Колодина
В Тамбовской области воришка обесточил целое предприятие