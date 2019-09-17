Тамбовчанам могут добавить еще один час «тишины»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-17T17:20:40+03:00

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В Тамбовскую областную Думу внесли законопроект, принятие которого может увеличить продолжительность так называемого «ночного» времени. В этот период жильцам запрещено проводить ремонтные работы, слушать громкую музыку и вообще шуметь.

Сейчас ограничение действует с 23 до 7 часов утра. За нарушение физлицам грозит штраф от 500 до 3 000 рублей, должностным лицам — от 3 000 до 5 000 рублей, юридическим лицам — от 10 000 до 30 000 рублей. Но тамбовчан не устраивают действующие ограничения.

- Поводом для разработки законопроекта стало обращение жителя Котовска, который обратил внимание на то, что людям пожилого возраста требуется больше времени на отдых в ночное время, чем 8 часов, а также на то, что законодательством ряда других регионов предусматривается большая продолжительность ночного времени, чем в Тамбовской области, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Выяснилось, что в каждом регионе страны период ночного времени трактуют по-разному. Например, в Москве оно такое же, как и на Тамбовщине - с 23 до 7 часов, в Воронежской области — с 22 до 7 часов, в Липецкой области - с 22 до 8 часов.

Выяснилось, что обращения от тамбовчан с просьбой увеличить ночное время поступали и в управление региональной безопасности, здесь их поддерживают, но не принимают, ссылаясь на то, что по этому вопросу необходимо провести референдум, чтобы узнать мнение жителей всей области. А это очень затратная и сложная процедура. Разработчики законопроекта предлагают увеличить продолжительность времени тишины в нашем регионе с 22 до 7 часов, а вместо референдума передать документ, предусматривающей эту норму, на рассмотрение в Общественную палату, которая имеет право выступать от имени жителей области. Если палата его одобрит, закон могут принять.

ИСТОЧНИК KP.RU