В Мичуринске создадут «добрую» карту города

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-17T10:30:23+03:00

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В Мичуринске разрабатывают «добрую» карту города. На нее будут нанесены достопримечательности и места, события и люди, так или иначе связанные с благотворительностью. «Добрыми» точками станут кафе, магазины, места для прогулок.

Сейчас на карте 23 пункта. В дальнейшем свою «добрую» точку на карту может нанести любой желающий. Это может быть организация, которая проводит некоммерческие мероприятия или дает работу людям с особенностями.

- Сейчас проект находится в разработке, но уже в ближайшее время «добрая карта» будет доступна горожанам, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Мичуринск присоединился к Содружеству добрых городов в июне 2019 года. Уже несколько лет оно занимается формированием базы бизнес-проектов, которые улучшают жизнь людей.

ИСТОЧНИК KP.RU