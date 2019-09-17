2019-09-17T09:30:53+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области до смерти избил собутыльника

Парня приговорили к 9-ти годам колонии строго режима
Марина Поповцева
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Моршанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области собрал достаточные доказательства для вынесения судом приговора 23-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Следствие и суд установили, что осужденный выпивал в компании знакомых. Изрядно приняв на грудь, парень избил одного из собутыльников. Ему не понравилось, что тот хвастается своим боевым прошлым. Через две недели от полученных травм 59-летний потерпевший скончался в больнице.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с возмещением в пользу потерпевшей стороны 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, - прокомментировали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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