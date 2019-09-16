Тамбовские студенты вышли на парад
Ребята произнесли Клятву российского студента на площади Музыки
В Тамбове шествие проходит уже в 4-й раз
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В Тамбове четвертый раз провели праздничное шествие студентов. В России оно проводится уже в 18-й раз. В этом году в шествии поучаствовали более 5 тысяч студентов из ведущих вузов и средних специальных учебных заведений области.
Молодые люди двинулись от площади Ленина, торжественно прошли по улице Рахманинова и добрались до площади Музыки, где произнесли торжественную Клятву российского студента.
Фото Регионального отделения партии "Единая Россия"
ИСТОЧНИК KP.RU