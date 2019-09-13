В Тамбовской области появится новый ФАП

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-13T17:00:35+03:00

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В село Новоситовка Петровского района ведется строительство нового ФАПа. Здесь живет более 300 человек, в основном, пожилого возраста. Ввести пункт в эксплуатацию планируется в конце октября. Стоимость строительства составляет около 7,5 млн рублей, в основном, это средства федерального бюджета.

За четыре месяца будет возведен ФАП и подведены к нему коммуникации. В настоящее время выполнены котлован и сделан фундамент, смонтирован водопроводный колодец.

- Подготовлена и спланирована разворотная площадка для пожарных машин. В полном объеме выполнено благоустройство территории. Смонтированы уличные сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Выполнен фундамент под дизель-генераторную установку, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU