2019-09-13T15:00:40+03:00
Происшествия

Тамбовчанин утащил из чужой квартиры ноутбук

Возбуждено уголовное дело о краже
Марина Поповцева
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В Котовске неизвестный разбил окно в одной из квартир и забрался внутрь. Он знал, что хозяев нет дома. Добычей злоумышленника стал ноутбук. 46-летний владелец квартиры, вернувшись домой, обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Полицейские заподозрили 33-летнего уроженца Знаменского района. Мужчину задержали, он признался в краже и вернул украденный ноутбук.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по п. «А» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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