3690 тамбовских семей получили маткапитал в 2019 году

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-13T11:02:49+03:00

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В 2019 году в Тамбовской области действует ряд мер социальной поддержки. Семьи, нуждающиеся в материальной помощи, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 8710 рублей при рождении первого ребенка. К настоящему времени выплату уже получили 1754 семьи, общая сумма составила 187,5 млн рублей.

Кроме того, ежемесячное пособие на ребенка от 1,5 до 3-х лет в размере 3 тысяч рублей получили 815 семей. Поддержка рассчитана на женщин, которые родили первого ребёнка до 25 лет. Общая сумма выплат составила 27,3 миллиона рублей.

- Если ребёнок третий или последующий, то до того момента, пока ему не исполнится три года, семье предоставляется ежемесячная выплата в размере 8731 рубль. Её уже получили 1082 семьи на общую сумму 353,2 миллиона рублей, - сообщают в администрации Тамбовской области.

Тамбовские семьи получают федеральный и региональный материнский капитал. К настоящему времени федеральным маткапиталом воспользовались 3690 семей, областным - 628 семьи.

Многодетным семьям субсидируется процентная ставка по ипотеке. Субсидии можно получить в течение 3-х лет при рождении второго ребенка и в течение 5 лет при рождении последующего малыша. Возможно полное субсидирование процентной ставки по кредитам, которые получены на строительство жилья или развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Этой услугой воспользовались 132 многодетные семьи.

Наконец, существуют меры поддержки парам, страдающим бесплодием. Женщины могут сделать ЭКО за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. С января по сентябрь процедуру прошли 296 женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU