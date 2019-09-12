В Тамбовской области запретят продажу электронных сигарет подросткам

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-12T17:00:23+03:00

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В областной Думе состоялось комитета по труду и социальной политике. Основным вопросом повестки дня стал проект закона «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним на территории Тамбовской области электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина».

Покупать табак несовершеннолетним запрещено, курение обычных сигарет в общественных местах тоже под запретом. Поэтому особенно популярны становятся электронные системы доставки никотина.

- Так как вопросы продажи электронных систем доставки никотина не урегулированы действующим законодательством РФ, это позволяет любому подростку приобрести курительные смеси и приборы для курения, - комментируют в Тамбовской областной Думе.

Кроме того, комитет разработал проект закона, предусматривающий штраф за нарушение ограничений розничной продажи несовершеннолетним курительных жидкостей и вейпов.

Проекты законов направлены главе администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU