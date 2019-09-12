Гость Тамбова украл из магазина бытовую химию и носки
В полицию города Тамбова поступило сообщение о краже из магазина. Полицейские установили, что неизвестный похитил с прилавка бытовую химию и носки на сумму более 2500 рублей.
По кадрам записей камер видеонаблюдения был составлен портрет подозреваемого. Наконец, полицейским удалось задержать 49-летнего жителя Волгограда. Мужчина дал признательные показания.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
Теперь мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2-х лет.
ИСТОЧНИК KP.RU