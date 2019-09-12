2019-09-12T15:31:35+03:00
Происшествия

Гость Тамбова украл из магазина бытовую химию и носки

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы
Марина Поповцева
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В полицию города Тамбова поступило сообщение о краже из магазина. Полицейские установили, что неизвестный похитил с прилавка бытовую химию и носки на сумму более 2500 рублей.

По кадрам записей камер видеонаблюдения был составлен портрет подозреваемого. Наконец, полицейским удалось задержать 49-летнего жителя Волгограда. Мужчина дал признательные показания.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Теперь мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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