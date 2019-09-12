Тамбовчанина сбросил неуправляемый мотоблок

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-12T09:59:49+03:00

Транспортное средство скатилось под горку и перевернулось Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Гавриловском районе на сельской дороге «Ольшанка- 2-я Гавриловка» 65-летний водитель мотоблока «Lifan 168F-2» не справился с управлением на спуске. Мотоблок съехал вниз и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщают в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU