Тамбовчанина сбросил неуправляемый мотоблок
Мужчина получил травмы
Транспортное средство скатилось под горку и перевернулосьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Гавриловском районе на сельской дороге «Ольшанка- 2-я Гавриловка» 65-летний водитель мотоблока «Lifan 168F-2» не справился с управлением на спуске. Мотоблок съехал вниз и опрокинулся.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщают в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU