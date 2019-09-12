2019-09-12T08:30:20+03:00
Общество

Строящиеся в рамках нацпроектов объекты нанесли на интерактивную карту Тамбовщины

Сейчас на ней можно найти 350 "точек"
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Карта находится в свободном доступеКарта находится в свободном доступеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области появилась интерактивная карта, на которую нанесены строящиеся в рамках реализации нацпроектов объекты.

Региональным проектным офисом - управлением экономической политики администрации области - аккумулирован полный перечень из более чем 350 объектов, которые в рамках реализации национальных проектов будут созданы в 2019-м и частично в 2020-2021 годах по различным направлениям. Как пояснили в региональном проектном офисе, представленный перечень объектов будет постоянно дополняться.

- Основная информация о создаваемых объектах размещена в открытом доступе на интерактивной карте Тамбовской области, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - На карте наглядно отмечено конкретное местоположение объектов, указан год ввода в эксплуатацию, планируемые мощности, а также наименование национального и регионального проекта.

Чтобы увидеть объекты, необходимо нажать на кнопку меню в левом верхнем углу. Там откроется список нацпроектов и региональных программ. Далее – выбрать один из пунктов, который откроет список объектов в теле меню и на интерактивной карте. Ознакомиться с информационным ресурсом можно по ссылке: https://www.tambov.gov.ru/ekon/np.html

ИСТОЧНИК KP.RU

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