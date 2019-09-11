2019-09-11T18:00:45+03:00
Общество

В Тамбовской области ограничено посещение лесов

На территории действует пятый класс пожарной опасности
Марина Поповцева
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На основной части Тамбовской области действует пятый класс пожарной опасности. Леса патрулируются в усиленном режиме.

В регионе ограничено пребывание людей и въезд транспортных средств на территории лесного фонда. Ограничение будет действовать с 12 сентября по 1 октября включительно. В этот период вблизи лесных массивов и тем более в лесу нельзя разводить костры, поджигать траву.

- С начала пожароопасного периода на территории лесного фонда Тамбовской области было обнаружено и потушено 16 пожаров. Всего огнем пройдено около 6,3 гектара леса, - сообщают в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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