2019-09-11T17:31:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области завелись кладбищенские воры

Молодые люди не погнушались осквернением могил ради наживы
Марина Поповцева
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В отдел полиции Первомайского поступили заявления от местных жителей о пропаже оград и памятников с кладбища села Иловай-Бригадирское. Полицейские заподозрили, что к кражам причастны братья из многодетной семьи поселка Заводской.

Молодые люди признались, что пошли на кражи ради заработка. Собирая на краю кладбища металлолом, они решили пополнить добычу оградками и памятниками. Собранный металлолом у ребят принял проезжий сборщик за 3 тысячи рублей. Разумеется, деньги братья потратили.

- В отношении 19- и 21-летнего жителей Первомайского района следственным подразделением МОМВД России «Первомайский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Молодые люди возместили большую часть причиненного ущерба. Дело направлено в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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