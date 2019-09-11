В Тамбовской области завелись кладбищенские воры
В отдел полиции Первомайского поступили заявления от местных жителей о пропаже оград и памятников с кладбища села Иловай-Бригадирское. Полицейские заподозрили, что к кражам причастны братья из многодетной семьи поселка Заводской.
Молодые люди признались, что пошли на кражи ради заработка. Собирая на краю кладбища металлолом, они решили пополнить добычу оградками и памятниками. Собранный металлолом у ребят принял проезжий сборщик за 3 тысячи рублей. Разумеется, деньги братья потратили.
- В отношении 19- и 21-летнего жителей Первомайского района следственным подразделением МОМВД России «Первомайский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
Молодые люди возместили большую часть причиненного ущерба. Дело направлено в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU