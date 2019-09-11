В финал конкурса на главу Тамбова вышли две дамы

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-11T17:03:55+03:00

Гордуме предстоит сделать выбор между Наталией Макаревич и Дарьей Завражиной

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В конкурсе на должность главы города Тамбова определились финалисты. По итогам заседания конкурсной комиссии на финишную прямую вышли начальник управления по развитию промышленности и торговли области Наталия Макаревич и юрист регионального исполкома партии «Единая Россия» Дарья Завражина.

Еще два кандидата - Иван Паращак и Андрей Бажилин – конкурсный отбор не прошли.

Комиссия оценивала результаты тестирования на знание законодательства, проводила собеседование. Ключевой частью отбора стали презентации программ развития Тамбова. И здесь наиболее убедительны были Дарья Завражина и Наталия Макаревич.

- В результате Наталия Макаревич набрала наибольшее количество баллов среди остальных претендентов. На втором месте Дарья Завражина. Победитель конкурс на должность главы Тамбова станет известен 16 сентября. На внеочередном заседании городской Думы его выберут депутаты путем голосования, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU