2019-09-11T17:03:55+03:00
Политика

В финал конкурса на главу Тамбова вышли две дамы

Гордуме предстоит сделать выбор между Наталией Макаревич и Дарьей Завражиной
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конкурсе на должность главы города Тамбова определились финалисты. По итогам заседания конкурсной комиссии на финишную прямую вышли начальник управления по развитию промышленности и торговли области Наталия Макаревич и юрист регионального исполкома партии «Единая Россия» Дарья Завражина.

Еще два кандидата - Иван Паращак и Андрей Бажилин – конкурсный отбор не прошли.

Комиссия оценивала результаты тестирования на знание законодательства, проводила собеседование. Ключевой частью отбора стали презентации программ развития Тамбова. И здесь наиболее убедительны были Дарья Завражина и Наталия Макаревич.

- В результате Наталия Макаревич набрала наибольшее количество баллов среди остальных претендентов. На втором месте Дарья Завражина. Победитель конкурс на должность главы Тамбова станет известен 16 сентября. На внеочередном заседании городской Думы его выберут депутаты путем голосования, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области завелись кладбищенские воры
В Мичуринске состоится Крестный ход
Тамбовчанин с ножом набросился на сестру, чтобы отобрать мобильник и сережки
В Тамбове почтят память первого мэра Валерия Коваля
Тамбовчанин одолжил у знакомого велосипед и забыл его вернуть
На Тамбовском ипподроме состоятся бега на приз губернатора
В Тамбовской области поймали пляжного воришку
В Тамбове ликвидировали последствия аварии на водоводе
Лауреатом премии имени Сергея Рахманинова стал ансамбль «Вдохновение»
Пожилая тамбовчанка лишилась 350 тысяч рублей
Тамбовская область вновь лидирует в рейтинге экологического благополучия
Сбербанк и Правительство Воронежской области: новый этап цифрового сотрудничества
В Тамбове две легковушки не поделили проезжую часть
В Майском под Тамбовом построят 8,4 км дорог
В Тамбовской области задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
На Авиационной в Тамбове появится новый светофор
В Тамбове завершают подготовку к началу отопительного сезона