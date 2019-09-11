В Мичуринске состоится Крестный ход

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-11T16:30:27+03:00

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15 сентября жители Мичуринска пройдут по улицам Крестным ходом. По городу пронесут икону с частицей мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

По информации администрации города Мичуринска, Крестный ход отправится в 11.00 от Боголюбского кафедрального собора, пройдет по улице Филиппова, Интернациональной до МичГАУ, затем по Советской до Ильинского храма.

В связи с этим движение на улицах Филиппова (от Герасимова до Интернациональной), Интернациональной (от Филиппова до дома № 101 по Интернациональной) будет перекрыто. Также ограничат парковку на маршруте движения Крестного хода.

ИСТОЧНИК KP.RU