2019-09-11T16:30:27+03:00
Общество

В Мичуринске состоится Крестный ход

По городу пронесут икону с мощами покровителей семьи
Марина Поповцева
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15 сентября жители Мичуринска пройдут по улицам Крестным ходом. По городу пронесут икону с частицей мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

По информации администрации города Мичуринска, Крестный ход отправится в 11.00 от Боголюбского кафедрального собора, пройдет по улице Филиппова, Интернациональной до МичГАУ, затем по Советской до Ильинского храма.

В связи с этим движение на улицах Филиппова (от Герасимова до Интернациональной), Интернациональной (от Филиппова до дома № 101 по Интернациональной) будет перекрыто. Также ограничат парковку на маршруте движения Крестного хода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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