Тамбовчанин с ножом набросился на сестру, чтобы отобрать мобильник и сережки

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-11T16:00:31+03:00

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59-летний житель Инжавинского района, который после 10 лет пребывания в колонии, вернулся домой, снова совершил серьезное преступление. Мужчину обвиняют в разбое и покушении на убийство своей родной сестры. Как выяснилось, в родной дом, половину которого занимал бывший сиделец, а половину – его 56-летняя сестра, мужчина вернулся летом прошлого года. На работу инжавинец не устроился, а деньги на спиртное, которое он употреблял систематически, выпрашивал у родственницы. Отказ пенсионерки в очередной раз ссудить средства на водку едва не стоил ей жизни.

- Вечером 25 июня текущего года, женщина не дала брату деньги, получив отказ он вышел во двор и нанес сестре несколько ударов в спину и грудь, затем выхватил из ее рук мобильный телефон, сорвал с ушей золотые серьги и скрылся, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Через некоторое время крики женщины о помощи услышал сосед, который и вызвал «скорую» помощь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. До момента задержания злоумышленник прятался в лесу.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в разбойном нападении и попытке убийства родственницы, завершено, его материалы переданы на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU