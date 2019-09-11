В Тамбове почтят память первого мэра Валерия Коваля

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-11T15:31:01+03:00

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13 сентября, в день рождения первого мэра, Почетного гражданина города Тамбова Валерия Коваля состоится возложение цветов к мемориальным доскам.

В 9.30 цветы возложат у здания администрации Тамбова по адресу улица Коммунальная, 6. В 10.00 – у дома, где он жил с 1977 по 1998 год, по адресу улица Советская, 158, площадь Льва Толстого.

В этот день Валерию Ковалю исполнилось бы 67 лет.

- На посту мэра Валерий Николаевич пробыл с 1992 по 1998 год. Он никогда не оставался равнодушным к проблемам горожан и успел сделать очень многое для Тамбова. К сожалению, на 46-ом году его жизнь оборвалась после тяжелой болезни, - комментируют в городской администрации.

Неравнодушные тамбовчане ранее обращались к городским властям с инициативой установить памятник первому тамбовскому мэру. Рассматривался вопрос его размещения в сквере им. Л. Толстого, где сейчас ведутся ремонтные работы. Однако до сих пор вопрос с монументом остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU