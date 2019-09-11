Тамбовчанин одолжил у знакомого велосипед и забыл его вернуть
Транспорт вернулся к владельцу только после вмешательства полицеских
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В Мичуринске 18-летний молодой человек дал знакомому свой велосипед. Однако обратно в назначенное время его не получил. Знакомый, судя по всему, не собирался возвращать двухколесный транспорт и через 2 недели парень пришел в полицию.
Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который дал признательные показания и вернул велосипед.
ИСТОЧНИК KP.RU