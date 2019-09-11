2019-09-11T15:03:05+03:00
Происшествия

Тамбовчанин одолжил у знакомого велосипед и забыл его вернуть

Транспорт вернулся к владельцу только после вмешательства полицеских
Марина Поповцева
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В Мичуринске 18-летний молодой человек дал знакомому свой велосипед. Однако обратно в назначенное время его не получил. Знакомый, судя по всему, не собирался возвращать двухколесный транспорт и через 2 недели парень пришел в полицию.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который дал признательные показания и вернул велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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