Тамбовчанин одолжил у знакомого велосипед и забыл его вернуть

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-11T15:03:05+03:00

Транспорт вернулся к владельцу только после вмешательства полицеских

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В Мичуринске 18-летний молодой человек дал знакомому свой велосипед. Однако обратно в назначенное время его не получил. Знакомый, судя по всему, не собирался возвращать двухколесный транспорт и через 2 недели парень пришел в полицию.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который дал признательные показания и вернул велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU