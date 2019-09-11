2019-09-11T14:37:27+03:00
Спорт

На Тамбовском ипподроме состоятся бега на приз губернатора

Гостей ждет несколько заездов и развлекательная программа
Марина Поповцева
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На ипподроме разыграют 7 призовНа ипподроме разыграют 7 призовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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14 сентября на Тамбовском ипподроме пройдут бега на приз главы администрации Тамбовской области. Соревнования начнутся в 12.00. Планируется разыграть 7 наград.

Гости увидят состязания на приз «Тамбовский Крестьянин», «Иппика», приз регионального управления сельского хозяйства. Запланирован международный заезд РоссияФинляндия.

- Во время перерывов между заездами гостей соревнований ждет развлекательная программа, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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