2019-09-11T13:32:06+03:00
Общество

В Тамбове ликвидировали последствия аварии на водоводе

Во время ремонта коммунальщики заменили 6,5 метров поврежденной трубы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Аварию устранили раньше, чем планировалосьАварию устранили раньше, чем планировалось
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В АО «Тамбовские коммунальные системы» сообщили о полной ликвидации последствий аварии на водоводе, который обеспечивал холодное водоснабжение северной части областного центра. Ее зафиксировали 10 сентября в 17 часов 20 минут на улице Рылеева, 63б. Из-за лопнувшей и обвалившейся трубы водовода водоснабжение жителей нескольких крупных микрорайонов, трех лечебных учреждений и областного дома ребенка организовали по временной схеме, то есть вода у людей была, но ее давление заметно снизилось. Утром 11 сентября стало известно, что устранить аварию коммунальщики планируют к вечеру этого дня. Однако справиться с ситуацией удалось даже раньше.

- В ходе ремонта специалисты заменили 6,5 метров трубопровода, - рассказали в АО «Тамбовские коммунальные системы». – Все работы к этому моменту завершены.

Специалисты заменили 6,5 метров трубопровода

Специалисты заменили 6,5 метров трубопровода

Фото АО "ТКС"

ИСТОЧНИК KP.RU

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