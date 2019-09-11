2019-09-11T14:01:45+03:00
Происшествия

В Тамбовской области поймали пляжного воришку

Парень похитил телефон у школьника
Марина Поповцева
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В селе Коростелево Мучкапского района 13-летний подросток оставил свои вещи на пляже. Пока хозяин купался, неизвестный похитил у него сотовый телефон. Вернувшись, школьник обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Полицейские задержали 16-летнего парня. Украденный гаджет оказался при нем. Как выяснилось, он-то и позарился на чужой телефон.

- Похищенное изъято полицейскими и возвращено законному владельцу. Было установлено, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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