В Тамбовской области поймали пляжного воришку
Парень похитил телефон у школьника
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В селе Коростелево Мучкапского района 13-летний подросток оставил свои вещи на пляже. Пока хозяин купался, неизвестный похитил у него сотовый телефон. Вернувшись, школьник обнаружил пропажу и обратился в полицию.
Полицейские задержали 16-летнего парня. Украденный гаджет оказался при нем. Как выяснилось, он-то и позарился на чужой телефон.
- Похищенное изъято полицейскими и возвращено законному владельцу. Было установлено, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU