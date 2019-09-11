Лауреатом премии имени Сергея Рахманинова стал ансамбль «Вдохновение»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-11T13:01:14+03:00

Ансамбль хорошо известен за пределами Тамбова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Ансамбль классического танца «Вдохновение» тамбовской детской школы искусств № 3 удостоен региональной премии имени Сергея Рахманинова. Коллектив известен далеко за пределами Тамбова. Бессменные руководители ансамбля на протяжении 25 лет - Заслуженные работники культуры России Татьяна Васильева, Елена Дедяева, Галина Толстова.

- Коллектив является обладателем двадцати Гран-при и звания лауреата более чем двадцати пяти престижных творческих состязаний. Ансамблем создано более ста постановочных работ, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Сегодня в коллективе занимается более 100 человек. Он постепенно воплощает мечту руководителей о создании детского театра.

Диплом лауреата премии будет вручен ансамблю на торжественной церемонии, посвященной 82-й годовщине со дня образования Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU