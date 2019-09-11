Пожилая тамбовчанка лишилась 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-11T12:32:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Тамбова с заявлением обратилась 81-летняя пенсионерка. Неизвестные посоветовали ей переоформить свой вклад на неизвестное лицо, чтобы деньги были в большей сохранности, проценты начислялись повышенные. Женщина так и поступила. А когда решила проверить вклад, узнала, что такого счета попросту нет. В итоге пенсионерка лишилась 354 тысяч рублей.

Мошенники общались со старушкой по домашнему телефону.

- Сейчас сотрудники Управления МВД России по городу Тамбову проводят проверку, в рамках которой устанавливается номер телефона, откуда звонил мошенник, владелец банковского счета, куда были перечислены деньги, - рассказали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU