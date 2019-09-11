В Тамбове две легковушки не поделили проезжую часть

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-11T11:29:39+03:00

В аварии пострадала пассажирка одной из иномарок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Тамбове автомобиль «HYUNDAI» под управлением 33-летней женщины врезался в автомобиль «Skoda Rapid».

- В результате ДТП пассажирка автомобиля «Skoda Rapid», женщина 1987 года рождения, получила телесные повреждения и была осмотрена на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи, - сообщают в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU