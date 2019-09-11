Тамбовская область вновь лидирует в рейтинге экологического благополучия

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-11T12:00:54+03:00

В список благополучных территорий также вошли Алтай и Белгород

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По итогам лета 2019 года Тамбовская область вновь стала лидером рейтинга экологического благополучия России. Вместе с ней в шорт-лист экологически чистых регионов вошли Алтайский край, Белгородская область и республика Алтай. Эти данные опубликовала общественная организация «Зеленый патруль».

Как рассказали в администрации Тамбовской области, 2011 года регион является неизменным лидером всероссийского экологического рейтинга. Он не раз становился лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.

ИСТОЧНИК KP.RU