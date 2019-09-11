В Тамбовской области задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-11T10:30:50+03:00

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В 2016 году московские полицейские объявили в федеральный розыск 28-летнего мужчину, который скрылся от органов внутренних дел. Его подозревали в мошенничестве, было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области получили оперативную информацию о местонахождении москвича. Сообщалось, что он может находиться в Пичаевском районе у родственника. Полицейские установили дом, где скрывался подозреваемый. Мужчину задержали.

- Для проведения следственно-оперативных мероприятий по расследуемому уголовному делу 28-летний подозреваемый был передан органам внутренних дел города Москва, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU